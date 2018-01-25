Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece yarısı şiddetini artıran kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 4 santimetreye ulaşırken gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,7 derece olarak ölçüldü.

Yağışın ardından sabah işlerine gitmek isteyen çok sayıda vatandaş dik rampalara sahip şehirde zor anlar yaşadı. Özellikle Hasanbey Mahallesi, Müze Evler sitesine ulaşımı sağlayan dik rampada çok sayıda araç buzlanma nedeniyle yoldan çıkarken, yüksek istinat duvarları kenarında güçlükle durabilen araçları kenardaki beton bariyerler kurtardı. Araçlar Gümüşhane Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.



Gece boyunca tüm ilçelerde ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından 125 köy yolu da ulaşıma kapandı. Merkez ilçede 45, Şiran ilçesinde 22, Kelkit ilçesinde 20, Torul ilçesinde 20, Kürtün ilçesinde 15 ve Köse ilçesinde 3 köy yolu kapanan Gümüşhane’de İl Özel İdaresine bağlı ekipler erken saatlerden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.

Yüksek dağ geçitlerinde trafikte aksamaların meydana geldiği Gümüşhane’de Karayolu ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenilirken, yetkililer bu geçitleri kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmasını istedi.