Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat-Sivas Karayolu Yatmış köyü yakınlarında buzlanma ve tipi nedeniyle yolda kalan Murat Bozdemir (57) idaresindeki 60 DN 343 plakalı otomobile, Cengiz Göner (40) idaresindeki yolcu otobüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünün altına aldığı otomobil, metrelerce sürükledi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Bozdemir (57) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Metehan Bozdemir (19) ve otobüs şoförü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan kurtarma ekipleri ise tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tokat-Sivas Karayolu Yatmış mevkinde yaşanan yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmiyor. Bölge trafik ekipleri araçları ağır tonajlı araçları bekletirken, karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.