Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sokakta barındığı öğrenilen Ayhan K.(41), Denizciler Caddesi'nde Mustafa Ş'den para istedi. Para vermeyeceğini belirten Mustafa Ş, cevabı karşısında kendisine tokat ve tekme atarak saldıran Ayhan K'ya yanındaki tabancayla ateş etti.

Bacaklarına mermi isabet eden Ayhan K, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Mustafa Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.