Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’da kuzey ve kuzeybatıdan esen fırtına nedeniyle balıkçı teknesi battı, ağaçlar kırıldı, sahil kenarlarında dev dalgalar oluştu. Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü ve Turgutreis mahallelerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Gündoğan Limanı'nda demirli duran bir balıkçı teknesi battı. Tekne sahipleri botu kurtarabilmek için çalışma başlattı. Fırtına nedeniyle, Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerinde liman dışında olan balıkçı tekneleri de karaya sürüklendi. Fırtınanın şiddetini arttırdığı saatlerde oluşan dev dalgalar nedeniyle kuru yük gemileri de koylara sığındı. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar Gündoğan Limanı'nı aşarak tekneleri vurdu.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, fırtınanın Cumartesi gününe kadar süreceği öğrenildi.