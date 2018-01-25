Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'da dün akşam başlayan rüzgar, sabaha karşı etkisini artırarak fırtınaya dönüştü. Yalıkavak, Gündoğan, Turgutreis ve Göltürkbükü mahallelerinde balıkçı barınağı dışında kalan tekneler battı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ



Bodrum- Datça ve Bodrum- İstanköy (Kos) seferleri iptal edildi. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle, Gümüşlük Mahallesi'nde denizin renginin aniden değiştiği görüldü. Masmavi deniz, kahverengiye büründü.

DALGA YÜKSEKLİĞİ 4 METREYE ULAŞTI



Güllük'ten İsrail'e yük götüren kuru yük gemileri, Ortakent-Yahşi ve Bitez koylarına sığınmak zorunda kaldı. Açık denizde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 4 metreyi aştı. Fırtınanın iki gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi.