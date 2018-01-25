Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’de bir otomobilin arkasına iple bağlanan Rottweiler cinsi köpeğin cansız bedeni, araç sahibi tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşanan olay başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

VİCDANSIZ ADAM KÖPEĞE İŞKENCE YAPTI



Hayvanlara yönelik acımasızlığın görüntülerinden biri de Mersin’in Erdemli ilçesinde kaydedildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin cansız bedeninin vicdansız sürücü tarafından sürüklenerek götürüldüğü görüldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI



Mersin Hayvanları Koruma ve Sahiplendirme Platformu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Rottweiler cinsi köpeğin cansız bedeni bir arazi aracının arkasına bağlı şekilde sürükleniyor.

KÖPEĞİN CESEDİNE BASTI



Görüntüyü kaydeden vatandaş ise, “Mersin’in Erdemli ilçesinde bir pikabın arkasında köpeği bağlayarak sürüklüyor. Köpek az önce koşuyordu şuan ölmüş vaziyette.” diye konuştu. Daha sonra vatandaşlar tarafından durdurulan sürücünün çekilen fotoğrafta köpeğin cesedine bastığı görülüyor.