Kaza saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Pendik'te Mustafa Günaydın'ın henüz bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, üst geçitten alt yola uçtu.Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında alt yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazanın boyutunun büyümesinin önüne geçti.
Pendik'te otomobil üst geçitten böyle uçtu
25.01.2018 - 19:31 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik'te araç üst geçidinden alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler : Pendik,kaza,yaşam haberleri,
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