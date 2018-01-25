Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan elektronik ürünler satan mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazada bulunan bir bayan müşterinin çantasından cep telefonu çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık olayını aynı suçtan çok sayıda suç kaydı bulunan 23 yaşındaki O.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanan O.G., çaldığı cep telefonu kendisinden ele geçip sahibine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.