Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta Valisi Şehmus Günaydın köy ziyaretleri kapsamında Merkeze bağlı Güneyce ve Çukur köylerini ziyaret etti.

Asfalt kaplama ve güneş enerjili salama pompası talimatı

Vali Günaydın ilk durağı olan merkeze bağlı Güneyce Köyü’nde öncelikli olarak kadınları dinledi. Vatandaşlar tarafından iletilen Kapıkaya Yolu’nun asfalt kaplanması ve sulama suyunun güneş enerjisiyle pompalanması talepleriyle ilgili olarak İl Özel İdaresi yetkililerinden çalışma yapmasını isteyen Vali Günaydın, Güneyce -Çukur köy grup yolunun sıcak asfaltla kaplanacağının müjdesini verdi.

Vali Günaydın ayrıca vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları konusunda da söz aldı.

Güneyce Köyü’nde vatandaşlar tarafından iletilen diğer talepleri de dinleyen Vali Günaydın, Afet Konutları kapsamında Isparta merkezde 39 adet konut yapılacağını aktardı.

Güneş enerjili su dağıtımıyla az fatura dönemi

Çukur Köyü’ne geçen Vali Günaydın burada da öncelikli olarak kadınların taleplerini dinledi. Vali Günaydın yaptığı açıklamada köyün içme suyu dağıtımının güneş enerjisiyle sağlanmaya başlandığını ve bu sayede artık daha düşük su faturası ödeneceğini belirterek 2018 yılında köyün ihtiyacı olan kilit parke taşının temin edileceğini söyledi.