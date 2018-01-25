İstanbul’da beklenen kar yağışı birkaç gündür aralıklarla şehir merkezinde etkisini göstermeye devam ediyor. Akşam saatlerinde yağmurun yağdığı bazı bölgelerde yer yer kar yağışı etkili oluyor. Araçların üzerinde ve bazı bölgelerde kar birikintileri oluştu.
İstanbul’da yer yer kar yağışı etkili oluyor
25.01.2018 - 23:57 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 00:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un yağmurun yağdığı bazı bölgelerde yer yer kar yağışı da etkili oluyor.
Etiketler : istanbul,kar,yağış,
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