Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Besiciler, geçen yıl Kars ve ilçelerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 'Genç Çiftçi Projesi' için geldiğini söyleyen ve gerçek adının 'Ali Karadaş' olduğunu öğrendikleri kişinin 500 tır dolusu 17 bin büyükbaş hayvanı Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya götürdüğünü öne sürdü. Büyük darbe yediklerini belirten Susuz ilçesi Kalecik Köyü Muhtarı Karabey Mintemur, şunları anlattı: Senet karşılığı malımızı verdik. Bizlere biraz da para verdi. Malımız iyi satılıyor diye çok sevinmiştik. Dolandırıcı olduğunu anlamadık. Hakkında araştırma da yapmadık. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana mal veriyorduk. 43 milyon TL'lik 17 bin büyükbaş hayvan satın aldı. Diyarbakır ve Ş.Urfa'ya götürdü. Kendisi bize Tarım Bakanlığından Genç Çiftçileri Desteklemek için geldiğini hayvanların çiftliklerde yetiştirileceğini söyledi. Sonradan öğrendik ki adam buradan herhangi bir sevk çıkışı almadan hayvanları götürüyormuş. Dolandırıldıktan sonra kimliğinin bile sahte olduğunu öğrendik. Bize verdiği isim 10 yıl önce ölmüş. Senet yaptığımız kimlik ölünün adınaymış.

Mağdurlardan Haydar Mintemur da "Senetleri ödenmeyince bu kişiyi aradık, ulaşamadık. Ben ve 30 akrabam mağdur. Yetkililer bu hayvanları getiremiyorsa biz nasıl getireceğiz? Benim de 50 büyükbaş hayvanım gitti. Adam öyle bir şey yaptı ki burada kimsenin itibarı kalmadı. Böyle giderse herkes birbiriyle kavga eder ve cinayet çıkar. O şahsın, ölünün kimliğini kullandığını da biz karakola başvurduktan sonra öğrendik" diye konuştu.