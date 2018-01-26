İskoçya’da 1996 yapılan klon koyun Dolly ile aynı yöntemin kullanıldığı belirtilen çalışmada, Somatik Hücre Nükleer Transferi metodunun kullanıldığı kaydedildi. Yaklaşık bir buçuk ay önce dünyaya gelen uzun kuyruklu iki makak maymununun sütle beslendiği ve gelişimlerinin problemsiz devam ettiği aktarıldı. Maymunların klonlanması için 127 yumurta ve 79 embriyo kullanıldığı kaydedildi.
Maymun klonladılar
26.01.2018 - 07:48 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin Bilimleri Akademisine bağlı bir araştırma merkezinde bilim insanları, Hua hua ve Cong cong adlı uzun kuyruklu iki makak maymununu klonlamayı başardı.
Etiketler : maymun,klonlama,
539256 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539256.aspx
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