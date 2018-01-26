Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya’da 1996 yapılan klon koyun Dolly ile aynı yöntemin kullanıldığı belirtilen çalışmada, Somatik Hücre Nükleer Transferi metodunun kullanıldığı kaydedildi. Yaklaşık bir buçuk ay önce dünyaya gelen uzun kuyruklu iki makak maymununun sütle beslendiği ve gelişimlerinin problemsiz devam ettiği aktarıldı. Maymunların klonlanması için 127 yumurta ve 79 embriyo kullanıldığı kaydedildi.