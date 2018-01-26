Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte dün akşam olumsuz hava koşullarından dolayı arabalı da dahil iptal edilen tüm vapur seferleri sabah saatlerinde yeniden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ AŞ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "tüm araba vapuru ve yolcu vapuru seferlerinin devam ettiği" duyuruldu.