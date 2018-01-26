Kentte dün akşam olumsuz hava koşullarından dolayı arabalı da dahil iptal edilen tüm vapur seferleri sabah saatlerinde yeniden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ AŞ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "tüm araba vapuru ve yolcu vapuru seferlerinin devam ettiği" duyuruldu.
İzmir'de vapur seferleri normale döndü
26.01.2018 - 07:51 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 07:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.
Etiketler : izmir,vapur,
539258 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539258.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER