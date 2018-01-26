Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta bulunan boş arsada bir inşaat firması, üç ay önce apartman yapımına başladı. Temel kazısı sırasında çevre binaların duvarlarında iddiaya göre mühendislik hatası sonucu çatlaklar ve zeminlerinde göçükler oluşmaya başladı.

Çevredeki apartmanda oturanlar, durumu ilgili kurumlara bildirdi. Kurumlardan "Gerekli incelemeyi yapıp konuyu çözeceğiz" açıklamasını alan bina sakinleri beklemeye başladı.

SON ÇARE POLİSİ ÇAĞIRDILAR

Adana'da son üç gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle çevre binalarda çatlakların daha da derinleşmeye başlaması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken vatandaşlar, inşaat firması sahibi ve oğluyla kavga etmeye başladı.

'ÇATLAKLARDAN KORKUYORUZ'

Polisin ayırdığı kavga sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan çevredeki apartmanlarda oturan Mustafa Arıkoğlu, “Dilekçemizi verdik ama kimse ilgilenmedi. En son burada insanlar birbirine girecek. Çökme oluyor, oynama oluyor her tarafta. Çatlakların önlemi alınmazsa çökecek burası. Korkuyoruz çatlaklardan. Uyku uyuyamıyoruz” dedi.

'SABAHLARA KADAR UYUYAMIYORUZ'

Ev sahibi Tuğba Sendenur Özbir da korkudan uyuyamadığını belirterek, “12 metreye varan kazı yapıldı. Hiçbir kazık çakılmadı. Hem malımız hem canımız tehlikede. Böyle bilinçsiz şekilde yapılan inşaatların durdurulmasını istiyoruz. İlla silahı alıp doğrultarak değil bu şekilde de insanları öldürebilirsiniz. Dört katlı baba yadigârı apartmanım tehlike altında. Çok korkuyoruz. Sabahlara kadar uyuyamıyoruz” diye konuştu.

İnşaat firmasının sahibi ise kavgadan sonra inşaat mühendisini çağırıp gerekli işlemleri yapması için talimat verdi.