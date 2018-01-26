Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Soma ilçesinde, termik santral inşaatında iskele demirlerinin düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.Türkpiyale Mahallesi'ndeki termik santralde iskele kuran işçilerin üzerine paket halindeki iskele demirleri düştü.Demirlerin altında kalan işçilerden İskender Sapmaz (35) olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Şoki (24) ayağından yaralandı.Şoki, iş yeri ambulansı ile Soma Devlet Hastanesine nakledildi. Sapmaz'ın naaşı da hastanenin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.