Manisa'nın Soma ilçesinde, termik santral inşaatında iskele demirlerinin düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.Türkpiyale Mahallesi'ndeki termik santralde iskele kuran işçilerin üzerine paket halindeki iskele demirleri düştü.Demirlerin altında kalan işçilerden İskender Sapmaz (35) olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Şoki (24) ayağından yaralandı.Şoki, iş yeri ambulansı ile Soma Devlet Hastanesine nakledildi. Sapmaz'ın naaşı da hastanenin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da iskele demirleri işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
26.01.2018 - 19:49 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santral inşaatında işçilerin üzerine iskele demirlerinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Etiketler : Manisa,yaşam haberleri,
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