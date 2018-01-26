Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından ateşlenen roket, Reyhanlı ilçesinde boş bir alana düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.