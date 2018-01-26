Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından ateşlenen roket, Reyhanlı ilçesinde boş bir alana düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Reyhanlı’da boş alana roket düştü
26.01.2018 - 22:27 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca ateşlenen bir roket Hatay’ın Reyhanlı ilçesi boş alana düştü.
Etiketler : reyhanlı,Afrin,PYD,
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