Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsaları Organize Sanayi Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize sanayinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Köseer (32), işten çıktıktan sonra 40 DV 086 plakalı otomobili ile evine gitmek için arkadaşı G.K. (30) ile birlikte yola çıktı. OSB yoluna geldiğinde seyir halindeyken aracın sol arka tekeri aniden patladı. Bunu fark eden sürücü Vedat Köseer aracı emniyet şeridine alarak lastiği değiştirmek istedi. Lastiği değiştirmek isteyen Vedat Köseler ve arkadaşı G.K.'ye aynı istikamete seyreden E.A. (32) idaresindeki 68 HU 701 plakalı tır çarptı. Sürücü ve arkadaşı tırın altında yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.K. ilk ambulansla hastaneye kaldırılırken tırın lastiklerinin altında sıkışan sürücü Vedat Köseer için kurtarma çalışması başlatıldı. Otomobil sürücüsü de 112, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Vedat Köseer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü E.A. ise kazadan sonra gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.