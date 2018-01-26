Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda Y.H.K. (27) ve H.K. (24) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında 25 gram bonzai maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan rulo halinde aleminyum folyo ele geçirildi. H.K., (24) 'uyuşturucu madde kullanmaktan' işlem yapılarak salıverilirken Y.H.K. (27) ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
26.01.2018 - 23:43 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 25 gram bonzai maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kayseri,uyuşturucu operasyonu,Narkotik,
539403 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539403.aspx
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