Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 22.00 sularında Saray ilçesi karayolları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Saray'dan Çerkezköy istikametine gitmekte Tansu A. (30) idaresindeki 34 DZ 3727 plakalı tır, Karayolları Şubesi mevkiinde iddiaya göre üzerinde herhangi bir ışıklandırma ve uyarı işareti olmayan Erdal D. (50) idaresindeki odun yüklü 39 B 761 Plakalı traktörü fark etmeyerek çarpıp karşı şeride geçti. Ardından tır Saray istikametine seyreden Şaban A. (49) idaresindeki 61 K 21727 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonucu traktör sürücüsü Erdal D., tır sürücüsü Tansu A. ve diğer tır sürücüsü Şaban A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin tarafından hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapanan yol olay yerine gelen jandarma ve trafik ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonrası kontrollü olarak tek yönden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılma işlemleri devam ederken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.