Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki Janet X. ile erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen aynı yaştaki Orhan Atıç arasında İnönü Mahallesi Babil Sokağı'nda bir apartmanın giriş katında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Janet X, Atıç'ı tabancayla vurduktan sonra silahı kendisine doğrultup ateşledi.

İhbar üzerine söz konusu eve gelen polis ekipleri, Janet X. ile Atıç'ın öldüğünü belirledi. Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.