Ancak elektrik kontağından çıkan yangın, evini tutuşturdu. İtfaiye müdehale etti fakat eşyaları ve evi kurtaramadı. Yangında, Sebahat Teyze’nin “Hepsini tırnaklarımla kazıyarak almıştım” dediği bütün eşyaları yandı. “Hayatımda kazandığım her şeyi kaybettim. Çok üzgünüm” diye gözyaşı döken Büyükyıldız’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Aksu Kaymakamlığı ve Aksu Belediyesi yardım eli uzattı. Büyükyıldız’ın evi, Bakanlıkça yeniden yapılacak ve tüm eşyaları da alınacak. “Devlet yetkilileri hemen geldi. Evi ve eşyaları yeniden yapacaklarını söylediler. Üzüntüden ağlıyordum, artık mutluluktan ağlıyorum” diyen yaşlı kadın, “Devletime dua ediyorum” dedi.
Sebahat Teyze şimdi mutluluktan ağlıyor
27.01.2018 - 04:25 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 04:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korkuteli ilçesinde 5 yıl önce eşini kaybedince 85 yaşındaki felçli babası Ömer Çayır’ın bakımını üstlenmek için Aksu ilçesindeki babaevine dönen 60 yaşındaki Sebahat Büyükyıldız, sebze satarak geçimini sağlıyordu.
Etiketler : yangın,
539437 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539437.aspx
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