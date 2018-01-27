Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak elektrik kontağından çıkan yangın, evini tutuşturdu. İtfaiye müdehale etti fakat eşyaları ve evi kurtaramadı. Yangında, Sebahat Teyze’nin “Hepsini tırnaklarımla kazıyarak almıştım” dediği bütün eşyaları yandı. “Hayatımda kazandığım her şeyi kaybettim. Çok üzgünüm” diye gözyaşı döken Büyükyıldız’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Aksu Kaymakamlığı ve Aksu Belediyesi yardım eli uzattı. Büyükyıldız’ın evi, Bakanlıkça yeniden yapılacak ve tüm eşyaları da alınacak. “Devlet yetkilileri hemen geldi. Evi ve eşyaları yeniden yapacaklarını söylediler. Üzüntüden ağlıyordum, artık mutluluktan ağlıyorum” diyen yaşlı kadın, “Devletime dua ediyorum” dedi.