Olay, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar mahallesi 1757 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 38 yaşındaki Ahmet Yanç elektrik direğine tırmandı. Daha sonra Yanç dengesini kaybedip düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti
27.01.2018 - 07:07 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da elektrik direğinden düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar mahallesi 1757 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 38 yaşındaki Ahmet Yanç elektrik direğine tırmandı. Daha sonra Yanç dengesini kaybedip düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.
Etiketler : adana,
539459 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539459.aspx
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