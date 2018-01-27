Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz seviyesinden 3 bin 125 metre yükseklikten 2 bin 100 metreye kadar 28 kilometre uzunluğundaki pistlere ve mekanik tesislere sahip Palandöken, yarıyıl tatiliyle birlikte 7'den 70'e kayakseverlerle dolup taşıyor. Otellerde doluluk oranı yüzde 100'ü bulurken kayak hocaları da boş kalmadı. Palandöken'de çok sayıda kulüp, kayak kursu başlatırken küçük çocuklar kayak öğrenmenin tadını çıkardı.