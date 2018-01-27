Deniz seviyesinden 3 bin 125 metre yükseklikten 2 bin 100 metreye kadar 28 kilometre uzunluğundaki pistlere ve mekanik tesislere sahip Palandöken, yarıyıl tatiliyle birlikte 7'den 70'e kayakseverlerle dolup taşıyor. Otellerde doluluk oranı yüzde 100'ü bulurken kayak hocaları da boş kalmadı. Palandöken'de çok sayıda kulüp, kayak kursu başlatırken küçük çocuklar kayak öğrenmenin tadını çıkardı.
Palandöken'de sömestr yoğunluğu
27.01.2018 - 10:26 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte kayakseverlerin akınına uğradı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Palandöken,
539473 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539473.aspx
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