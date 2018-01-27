Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kapaklı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden Afrin operasyonunu eleştirip terör örgütü PKK ve YPG propagandası yapan 5 kişiyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, Kapaklı’nın Karaağaç Mahallesi’nde 3, Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesi’nde 1, Şarköy’de 1 kişi olmak üzere 5 kişiyi ‘terör propagandası’ yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.B, Ş.Ö, F.A, Ş.K. ve M.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı
27.01.2018 - 10:37 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine paylaşımda bulunup terör örgütü PKK ve YPG propagandası yapan 4 kişi tutuklandı.
Etiketler : tekirdağ,terör,haberler,
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