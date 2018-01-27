Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez Belediyesi, yarıyıl tatilinde ‘Antalyalı çocuklar da kar topu oynayabilsin’ diye yarıyıl Dokuma Park Kar Şenliği düzenledi. Antalya’nın karla bezenmiş dağ ve yaylalarından 10 kamyonla 200 ton kar sevkiyatı yapılan şenlikte kar görmeyen ve kar topu oynamanın keyfini hiç yaşamamış Antalyalı çocuklar aileleriyle birlikte gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Dokuma Park’ın otopark bölümünde oluşturulan oyun alanında, çocukların kayabilmesi için temin edilen 30 kızakla karda kaymanın keyfini de yaşayan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yapmayı da ihmal etmedi.

Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklardan ilk defa kar görenler, karda oynamanın heyecanlı olduğunu söyledi. 12 yaşındaki Hüseyin Acaroğlu, "Normalde dağlara gittiğimizde soğuk oluyordu, burada normal günlük kıyafetlerimizle kar keyfi yapıyoruz" derken, Kilis’ten Antalya’ya gelen yeğenini kar şenliğine getiren bir vatandaş ise, "Yeğenim kar görsün istedik ama aşırı kalabalık, çok mutlu oldular" diye konuştu.

"GÖNÜLLERİNE MİNİK BİR İMZA ATTIK"

Antalya’nın iklim koşulları itibariyle kar yağmayan bir şehir olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, yarıyıl tatilinde çocukların kar keyfini yaşaması için Toros Dağları’ndan kar getirdiklerini söyledi. Şenliğe gelen çocukların kar merkezine gidercesine kıyafetler giydiğine dikkat çeken Tütüncü, "Biz ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Bir müjde daha veriyorum, bu kış içerisinde karlar erimeden, buzlar çözülmeden çocuklarımıza daha büyük bir etkinlik daha düzenleyeceğiz. Çocuklarımızı mutlu görmek, onların gönüllerine minik bir imza attığımız anlamına geliyor" diye konuştu.

Kepez’de ilk kez düzenlenen şenlik gün boyu ücretsiz olarak devam ederken, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Dokuma Park Kar Şenliği’ndeki müzikli eğlence bölümü ise iptal edildi.