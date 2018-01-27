Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Burada park halinde bulunan kamyonete, Berkay Çetintaş'ın (18) kullandığı 26 GE 024 plakalı motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan genç adam, hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü Y.S.R. (34) ise, araç içerisindeki malzemeleri iş yerine götürmek için dörtlülerini yakarak düzgün bir şekilde park yaptığını, herhangi bir kusurunun bulunmadığını beyan etti. Trafik ekibi tarafından düzenlenen kaza raporunda, motosiklet sürücüsü Berkay Çetintaş'ın asıl kusurlu olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.