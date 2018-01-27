Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Çelik Apartmanı zemin katında bulunan bir iş yerinde saat 13.00 sıralarında tüp patladı. Patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 acil servis ambulansları ile Mardin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın neden kaynaklandığının tespit edilmesi için polis ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı.