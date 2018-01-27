Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 17.00 sıralarında Doğanlar Mahallesinde meydana geldi. Plastik doğrama işi yapan Oğuzhan Dinçel, 2 katlı fabrikanın çatı katında çalışırken, dengesini kaybedip, düştü. Ağır yaralanan Dinçel, ihbar üzerine ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Oğuzhan Dinçel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamazken, Dinçel'in cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Oğuzhan Dinçel'in cenazesi Bayraklı'daki Yeşil Cami'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.