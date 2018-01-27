Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tepedibi Mahallesi'nde Meryem Akgül (65)'e ait kerpiç ev, yağmur sonrası yıkıldı. Evde tek başına yaşayan Akgül yıkıntıların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından yıkıntıların altından çıkarılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hastaneye gelen Akgül'ün bazı yakınları fenalaştı.