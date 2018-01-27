Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uzun süredir takibe aldığı bir uyuşturucu şebekesinin Van'dan İstanbul'a eroin getireceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Şebekenin 2 kuryesinin, uyuşturucuyu zulaladığı değerlendirilen lüks bir araçla yola çıktığını belirleyen ekipler, bin 500 kilometrelik uzaktan takibin ardından lüks otomobili Kocaeli'ye ulaştığında yakın takibe aldı. Ekipler, uyuşturucu yüklü araca filmleri aratmayan bir operasyon düzenledi. İstanbul girişinde lüks aracı durdurup içerisindeki 2 kuryeyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerden birinin koltuk değnekli olduğunu gördü. Aracı kullanan sürücü kendisini gözaltına alan polislere "Hastam var, onu getirdim" derken baston değnekli olan diğer kurye ise "hastayım tedavi için geldim" yalanıyla polis kontrolünden kurtulmak istediler.



Ancak hasta görünümünün senaryo olduğunu bilen ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Ekipler, gözaltı işlemleri sonrasında otomobilde arama yaptı. Ön aramada uyuşturucu izine rastlanmadı. Bunun üzerine devreye narkotik eğitimli dedektör köpek "Gold" girdi. Eğiticileri tarafından aracın etrafında gezdirilen Gold, tekerleklere gelince tepki verdi. Bunun üzerine tekerlekler tek tek söküldü. Lastikler çıkarılınca yine uyuşturucu bulunamadı. Ancak şüphelilerin, jantlara zula yaptığı belirlendi. Dört janttan toplam 21 kilo eroin ele geçirildi.

Yakalanan zehir tacirleri, Emniyet'teki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.