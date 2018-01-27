Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan ve 55 kişinin çalıştığı havai fişek fabrikasında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve yaralıların bulunduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü
27.01.2018 - 18:06 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi.
Etiketler : Niğde,patlama,Havai fişek fabrikası,
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