Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gizem Hamamcı (24) idaresindeki 02 HA 366 plakalı hafif ticari araç ile Gazi Şahin Vural idaresindeki 02 TCL 07 plakalı otomobil, Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Gizem Hamamcı, Arda (10), Ekin Su (9), Fırat, (8), Hüseyin Hamamcı (13), Ayten Hamamcı (21) ile otomobilde bulunan Ömer Faruk Kurul ve Burak Giçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan toplam 8 kişinin yaralandığı kaza yerinde yolun dar ve çukurlu olmasından dolayı ayda birkaç defa kazaların meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.