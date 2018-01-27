Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Ramazan Aras idaresindeki 34 FK 2076 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu 30.kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Hafif ticari araç içerisinde bulunan Kamile Aras yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.