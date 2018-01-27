Alınan bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 38 FV 618 plakalı tır ile F.Y.’nin kullandığı 07 DBY 40 plakalı otomobil Kırşehir’in Mucur ilçesi girişinde çarpıştı. Kazada yaralanan Ç.Y., G.Y.,D.Y., B.Y. ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü F.Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara-Kayseri karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
27.01.2018 - 23:27 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara-Kayseri karayolunda bir otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Ankara-Kayseri karayolu,kaza,
539593 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539593.aspx
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