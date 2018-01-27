Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 38 FV 618 plakalı tır ile F.Y.’nin kullandığı 07 DBY 40 plakalı otomobil Kırşehir’in Mucur ilçesi girişinde çarpıştı. Kazada yaralanan Ç.Y., G.Y.,D.Y., B.Y. ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü F.Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.