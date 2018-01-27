Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri boğazının yakınlarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedinin Gülhan Güler’e ait olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda Güler’in 3 gün önce ortadan kaybolduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.