Hatay’ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri boğazının yakınlarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedinin Gülhan Güler’e ait olduğu tespit edildi.
Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda Güler’in 3 gün önce ortadan kaybolduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Asi Nehri’nde bulunan cesedin kimliği belli oldu
27.01.2018 - 23:35 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da Asi Nehrinde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri boğazının yakınlarında sabah saatlerinde balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedinin Gülhan Güler’e ait olduğu tespit edildi.
Etiketler : Hatay,ceset,
539594 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539594.aspx
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