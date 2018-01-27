Edinilen bilgiye göre, E-87 karayolu Kipa kavşağında Bilal Demir idaresindeki 10 RE 861 plakalı otomobil, Oktay Kilter yönetimindeki 10 LB 116 plakalı transport minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
Burhaniye’de trafik kazası: 7 yaralı
27.01.2018 - 23:39 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Etiketler : Balıkesir,kaza,yaşam haberleri,
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