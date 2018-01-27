Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, E-87 karayolu Kipa kavşağında Bilal Demir idaresindeki 10 RE 861 plakalı otomobil, Oktay Kilter yönetimindeki 10 LB 116 plakalı transport minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.