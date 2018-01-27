Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu üzerinden İvedik istikametinde seyreden bir otomobil, motor kısmından alev alarak bir anda yanmaya başladı. Aracı sağa park eden sürücü, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine Ankara itfaiyesi ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye erlerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç küle döndü.