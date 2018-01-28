Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen iki askerden biri olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın Ümraniye’de bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.