Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen iki askerden biri olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın Ümraniye’de bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.
Afrin şehidinin acı haberi baba evine ulaştı
28.01.2018 - 00:50 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 00:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın acı haberi Ümraniye’deki baba ocağına ulaştı.
Etiketler : Afrin,Zeytin Dalı Harekâtı,
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