Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burcu ÇETİNKAYA

Bu haftaki röportajım, hayallerinin peşinden gidebilmiş kocaman yürekli bir kadınla... Hat sanatçısı Betül Kayhan, 1999’da başörtüsü meselesinden dolayı üniversiteyi yarıda bıraktı. Evlendi, 2 çocuk annesi oldu. Pes etmedi. 20 yıl sonra aynı üniversiteyi bölüm ikincisi olarak bitirdi. Hayallerinize dair ümit arıyorsanız, hayatın içindeki hikâyelerde çokça var bence. İyi pazarlar...



Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Nerede doğdunuz ve okudunuz?

1980 Konya doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Konya’da okudum. 1999’da o yıllardaki başörtüsü sorunundan dolayı üniversiteyi okuyamadım.



Sonra?

2001’de evlendim. Kitap okudum bol bol. Bilgisayar, çini, İngilizce kurslarına gittim. 2004’te Açıköğretim İlahiyat Fakültesi’ni bitirdim. Sonra geleneksel sanatlarla uğraşırken aldığım alaylı eğitimin yetmediğini fark ettim. Ve akademiye başvurdum.



Üniversite sınavını nasıl kazandınız?

Hiç çalışmadan üniversite sınavına girdim. İyi bir puan alarak Karatay Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nü kazandım. Hat Bölümü’nde okul ikincisi olarak lisans eğitimimi tamamladım. Dünyaca ünlü hattat Hüseyin Öksüz Konevi’den dersler aldım. Mezuniyet sonrası sanatıma devam ettim. Diyanet İşleri Başkanlığı’na tek seferlik bazı işler yaptım. Bireysel şekilde sanatımı sürdürüyorum.



20 yıllık bir aradan sonra, iki çocuk annesi olarak üniversite okudunuz. Hayallerinize geç kavuştunuz. İnsanlar destek mi oldu köstek mi?

“Çocuklarım büyüyüp ben yaşlanınca ne yapacağım?” diye düşündüm hep. Üretebilmem lazımdı. Bu, büyük bir motivasyonum oldu bana. Annem ve babam sürekli arkamda durdu. Çocuklarım da eğitim hayatım boyunca desteklerini esirgemedi.



Siz üniversitedeyken çocuklarınız da okuyordu. Aynı anda öğrenci olmak nasıl bir duygu?

Evde 3 tane öğrenciydik. Benim de ders çalışmam onlar için bir artıydı. “Annem okuyor, bizim de daha çok çalışmamız lazım” derlerdi.



Peki okul nasıldı? Sınıf arkadaşlarınız sizi nasıl karşıladı?

Büyük çoğunluğu çocuğum olabilecek yaştaydılar ama arkadaş gibiydik. “Betül Abla” diyorlardı genelde. Öğretmenler, ayrı bir ilgi gösterdi. Aldığım başarılı notlar ise diğer arkadaşlarıma olumlu yansıdı. “Anne, iki çocuğuyla, eviyle ilgilenirken çalışıp başarılı oldu. Biz de yapabiliriz” diye düşündüler.



Uluslararası katılımlarınız oldu mu?

Mayısta Özbekistan’da kongre var. Orada Geleneksel Sanatlar Hat, Tezhip, Minyatür ve Kalemişi anlamında beni küratör olarak seçtiler. Yine temmuzda Zürih’te bir kongre var. Orada da bir sergimiz olacak.



Akademik kariyer düşünüyor musunuz?

Evet. Yüksek lisansa başvuru yapacağım şubat ayında. Azmedeceğim, Allah da yardım ederse ilerlemek istiyorum.



Hat sanatının size ifade ettiklerine dair neler söylemek istesiniz?

Hat çok zor bir sanat ama Allah’ın kelamıyla meşgul olmanın insana manevi olarak çok büyük kazanımları var. Öğrenim süreci çok mesai istiyor. Her harfin birleşimiyle olgunlaşma süreci çok zaman alıyor. Ama o harfleri yazarken insanı çok farklı bir boyuta taşıyor. Sadece kamış, mürekkep ve kâğıtla baş başa kalıyorsunuz ve kendinizi dinleyebiliyorsunuz. Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini derinden hissedebiliyorsunuz.



Geleceğe dair hayalleriniz neler? Bir sonraki adım nedir?

Önümde çok önemli hattatlar, sanatçılar var. Türkiye’de sanat anlamında önemli işler çıkartmak istiyorum. Uluslararası başarılar elde etmek de hayallerimden biri. Para kazanmanın yanı sıra üretmek benim için çok önemli bir motivasyon. Geleneksel sanatları tüm dünyaya tanıtmak istiyorum.



Sizin durumunuzda olan kadınlara ne tavsiye edersiniz?

Evli çocuklu annelere seslenmek istiyorum. Sanat veya başka alanlarda hayallerinin peşinden gitmekten korkmasınlar. “İstemenin esrarı” diye bir şey var. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Maddi kazanımlarım oldu ama manevi olarak da üretmeye başladım. Çok güzel insanlar tanıdım. Bundan 6-7 yıl önce bu noktaları hayal bile edemezdim.