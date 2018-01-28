Bu çerçevede Uludağ Üniversitesi ve DKMP Genel Müdürlüğü arasında 2004 yılında imzalanan protokole bağlı olarak Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde oluşturulan merkezde, 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmalarından sonuç alınmaya devam ediliyor. Bursa’daki bu merkezde yetiştirilen 5 kızıl geyik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına nakledildi. Eskişehir’de 27, Samsun’da 27, İstanbul’da 77 geyik ile üretim ve yetiştirme çalışmaları devam ediyor.
Kızıl geyikleri hastalıktan nakil kan koruyor
28.01.2018 - 02:54 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatıyla Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce üretme sahalarında çoğaltılan kızıl geyikler yer değişimi yapılarak kan tazelemesi ve böylece muhtemel genetik hastalıkların engellenmesi ve soy karışımı için Türkiye’nin belirli bölgelerine gönderiliyor.
Etiketler : kızıl geyik,geyik,
539621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539621.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER