Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu çerçevede Uludağ Üniversitesi ve DKMP Genel Müdürlüğü arasında 2004 yılında imzalanan protokole bağlı olarak Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde oluşturulan merkezde, 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmalarından sonuç alınmaya devam ediliyor. Bursa’daki bu merkezde yetiştirilen 5 kızıl geyik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına nakledildi. Eskişehir’de 27, Samsun’da 27, İstanbul’da 77 geyik ile üretim ve yetiştirme çalışmaları devam ediyor.