Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyazıt Camisi’nde başlayan kursta, 22 kişiden oluşan ilk grup, güzel ezan okuma eğitimi almaya başladı. Emekli imam Habil Öndeş ve Celal Yılmaz’ın eğitmenlik yaptığı kursta; imamlar, ezanı makamlarına uygun ve en güzel şekilde okumayı öğreniyor. Güzel sese sahip oldukları için seçilen imamlar, konunun üstatlarından aldıkları eğitimden sonra görev yaptıkları cami başta olmak üzere, yaşadıkları semt ve mahallelerdeki imamlara “hocalık” edecek. Kurstaki ilk eğitimden sonra üç grubun daha aynı eğitimden geçirilerek, geleneğin yaşatılmasında görev alacak imamların sayısının çoğaltılması hedefleniyor.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz “Asırlardır ‘İstanbul ezanı ve okuyuşu’ tarzı var. Halkın benimsediği bu tarz, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa yankılanarak devam etti. Bu gelenek de ihsan sahibi, güzel icracı bir ağızdan öğrenilerek, yani bunlardan el almakla, dil almakla gelişir” diye konuştu.