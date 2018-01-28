Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli şekil bozukluklarına yol açarak hastaların ayakkabı giyemeyecek duruma gelmesine sebep olan cüzzam hastalığının, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülme sıklığı düştü. Ancak cüzzam 1980'li yıllardan itibaren etkin şekilde tedavi edilebilir olsa da özellikle bu tarihten önce tanı almış hastaları daha çok etkileyerek el ve ayak bozukluklarına sebep oluyor. Buna karşın cüzzamın etkin olarak tedavi edildiği tek merkez olmasıyla dikkati çeken İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan atölyede, 40 yıldır durmaksızın kişiye özel üretim yapılıyor. Hastaların ayak kalıpları alınarak, uygun üretimin yapılabildiği atölyede ayakkabılar, iki ustanın el emeğiyle ortaya çıkıyor. Ücretsiz verilen hizmet sayesinde birçok hasta sosyal hayata yeniden karışabilirken, el yapımı olan ayakkabılar şehir dışındaki hastalara posta yoluyla gönderilebiliyor. Atölyenin kurulduğu 1978'den itibaren hizmet veren ustabaşı İsrafil Kızmaz "Ayakları ampute olanlara da özel kalıp yapılarak ayakkabı yapıyoruz. Tabiî ki burada yatan hastalarla sınırlı değil. Hastalıktan etkilenmiş olup memleketine gidenlerin dosyaları da bizde mevcut. Biz o dosyadaki duruma göre onlara da ayakkabı yapıyoruz. Şu an lepralı hastalarının dışında, diyabet hastaları, nöropatik ayaklar da bize müracaat ettiklerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü onların da problemleri aşağı yukarı lepralılar gibidir" dedi. Daha önceden 5-6 kişiyle atölyede hizmet verdiklerini ancak şu an sayılarının 2'ye düştüğünü aktaran Kızmaz, bu hizmetin devam etmesi için usta yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.