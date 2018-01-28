Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevki Bayındır Rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LM 5211 plakalı katı atık tırının sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce 34 HH 4957 plakalı hafif ticari araca çarptı. Daha sonra tır iş makinesi yüklü başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle katı atık tırı sürücüsü araç içinde sıkıştı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk tedavileri yapılan yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.