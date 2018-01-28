Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi 345. Sokak'ta silah sesini duyarak dışarı çıkan bir kadın, fişeklerden birinin vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı Bayram T. ile Ferdi K. arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ferdi K. üzerinde bulunan tabancayla Bayram T.'ye ateş açınca Bayram T. pompalı tüfekle karşılık verdi. Mahallede yaşayan 43 yaşındaki Senem Y. ise silah sesleri duyarak dışarı çıktı. O esnada Bayram T. tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan bir fişek Senem Y.'nin sol göğsüne isabet etti. Ferdi K. ve Bayram T. olay yerinden kaçarken, yerde kanlar içinde yatan Senem Y. çevredeki vatandaşlar tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis ekipleri Ferdi K. ile Bayram T'yi yakalama çalışması başlattı.