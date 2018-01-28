Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, "gece vakti yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve taşıma" suçlarından tutuklu yargılanan Mustafa A. cezaevinde firar etti. Her yerde aranan Mustafa A. bu iki suç ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri Mustafa A'nın Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bir kafede olduğu bilgisine ulaştı. Polis kafeye baskın yaptı. Mustafa A. okey oynarken yakalandı. Firari hükümlü karşısında polisi görünce kendisinin Mustafa A. olmadığını onun akrabası olduğunu söyledi. Üzerinde kimlik olmayan hükümlü emniyete getirilerek parmak izinden yapılan çalışmada Mustafa A. olduğu ortaya çıktı.