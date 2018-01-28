Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Doğankent ve Yunusoğlu mahallelerinde narenciye bahçelerinden limon çalındığı ihbarı üzerine hareket geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, limon yüklü bir kamyoneti durdurmak istedi. Sürücü polisin "dur" ihtarına rağmen durdurmayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası kamyonet Yunusoğlu Mahallesi'nde durduruldu. Kamyonette yapılan aramada kasada 1 ton limon ele geçirildi.

Zanlılar Deniz K. ile Umut A. gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinde limonun kilosunun 2.5 liraya kadar yükselmesi nedeniyle çok para kazanmak için bahçelerden çalıp sattıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Şüpheli 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.