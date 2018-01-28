Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen soruşturmada, 26 Ocak 2018’de Siirt merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 11 astsubay, 10 uzman erbaş, 1 öğretmen ve 1 ev hanımı olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 5 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.