Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen soruşturmada, 26 Ocak 2018’de Siirt merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 11 astsubay, 10 uzman erbaş, 1 öğretmen ve 1 ev hanımı olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 5 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.
20 ilde FETÖ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
28.01.2018 - 14:14 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda çoğu rütbeli asker olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : siirt,fetö,gözaltı,
539721 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/539721.aspx
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