Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Hatice Ç. (47) evlerinin 4. katındaki balkonda iş yaparken gözü kararınca yere düştü. Balkondan üçüncü kattaki tentenin üzerine düşüp ardından ikinci katta bulunan metal çamaşır ipine takılan Hatice Ç. yere düşmekten son anda kurtuldu. Yaralanan Hatice Ç., ikinci katın balkonundaki asılı kaldığı yerden komşuların yardımıyla balkonun içine alınıp daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

