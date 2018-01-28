Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sokakta ikamet eden Sinan Deniz (41) kayınbiraderi olan B.D. (30) tarafından sokağın ortasında pompalı tüfekle 2 el ateş edilerek vuruldu. Silah sesinin duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinan Deniz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri B.D.’yi bulmak için inceleme başlattı. Olaydan birkaç saat sonra B.D. polis ekiplerine gelerek teslim oldu. B.D. sorgusunda eniştesinin ablasını sürekli işkence ve darp ettiğini ileri sürdü. Bu nedenden dolayı ablasının baba evine geldiğini söyledi. Eniştesinin ablasını eve gelerek zorla götürmek istediği esnada çıkan arbede şahıs evde bulunun pompalı tüfekle eniştesini vurduğunu itiraf etti. Şahsın emniyetten çıkarken basın mensuplarına 'Allah'ın dediği olur' demesi dikkat çekti. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlı Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.