Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evli ve iki çocuk annesi olan 32 yaşındaki Nursel Akdemir isimli kadın, önceki gün saat 14.30 sıralarında bir anda ortadan kayboldu. İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yazıbaşı Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşayan ve ev hanımı olan Akdemir, temizlik yaparken evden çıktı. Genç kadının çıkışıyla birlikte evdeki çocuklar durumdan şüphelendi ve babalarını arayarak annelerinin saatlerdir eve gelmediğini söyledi. Komşulara gidebileceğini düşünen eşi Ferhat Akdemir, daha sonra durum karşısında şüphelenerek Torbalı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Ayrancılar Karakoluna kayıp ihbarında bulundu. Ayrancılar Karakoluna yapılan kayıp ihbarı sonrasında ekipler, Nursel Akdemir’i arananlar listesine aldı. Nursel Akdemir’in kardeşi Umut Temelli, “Ablamın ortadan böyle kaybolması hepimizi şoke etti. Kendisi evde temizlik yaptığı esnada evden çıkıyor ve bir daha haber alınamıyor. Ailesi ile hiçbir sorunu yok. Kendi hallerinde yaşayan bir aile. Bizler ailesi olarak hayatından şüphe ediyoruz. Lütfen gören, duyan olursa bizlere ulaşsın, jandarma veya emniyet görevlilerine bildirsin” diye konuştu.

